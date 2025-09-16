Anna Pettinelli commenta le parole di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Certe cose non vanno nemmeno pensate”.

La polemica nata dopo le dichiarazioni di Katia Ricciarelli a Verissimo continua a far discutere. La cantante lirica, ospite del programma domenica scorsa, ha puntato il dito contro Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, accusandola di non averle comunicato né i problemi di salute né la morte del conduttore. Parole che hanno fatto rumore e che sono state commentate anche a La Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha analizzato il caso insieme ai suoi ospiti. Tra questi, Anna Pettinelli, che non ha nascosto la sua posizione critica nei confronti della Ricciarelli.

Le parole di Alberto Matano sul caso Baudo

Il conduttore di La Vita in Diretta ha sottolineato come alcune frasi pronunciate da Katia Ricciarelli siano apparse particolarmente dure e ingiuste.

“Io devo ammettere che la cosa che in tutto questo dispiace di più è sentire che ‘Pippo è morto da solo‘. Quello che noi sappiamo è che lui non era certamente da solo, è stato assistito, curato e anche protetto” ha spiegato Matano, ricordando come Baudo abbia sempre avuto accanto persone di fiducia.

Katia Ricciarelli – www.donnaglamour.it

Lo stesso conduttore ha poi aggiunto che, dopo il divorzio, sarebbe stato lo stesso Pippo a non voler più incontrare la ex moglie, circostanza confermata anche dai legali di Dina Minna.

L’affondo di Anna Pettinelli

Chiamata a esprimere la sua opinione, Anna Pettinelli non ha usato mezzi termini. “Cosa ho pensato ieri quando ho visto Verissimo? Sarò molto onesta, secondo me certe cose non vanno neanche pensate” ha dichiarato la prof di Amici.

Pettinelli ha aggiunto che Ricciarelli avrebbe fatto meglio a evitare certe uscite: “Trovo che Katia Ricciarelli poteva stare zitta, proprio in maniera molto semplice e non ho altro da dire“.

Infine, la conduttrice ha ricordato che le scelte di Pippo Baudo, comprese quelle legate all’eredità, erano frutto di una precisa volontà e non di decisioni improvvisate, invitando così a rispettare la memoria del conduttore.