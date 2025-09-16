Tradimento e accuse a Temptation Island: Valerio torna da Sarah e poi parte in vacanza con Ary, la rivelazione.

Il viaggio dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia non smette di sorprendere. Anche un mese dopo la fine del programma, la puntata speciale “Temptation Island… e poi… e poi…” ha riportato in scena i protagonisti delle storie più discusse, tra colpi di scena e verità inaspettate. Al centro dell’attenzione c’è Valerio, diviso tra la tentatrice Arianna e l’ex fidanzata Sarah, in un intreccio che ha acceso il dibattito e lasciato tutti senza parole. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il tradimento che cambia tutto

La prima a raccontare la sua versione davanti alle telecamere è stata Arianna, che ha ripercorso i momenti vissuti con Valerio subito dopo la fine del programma.

Le immagini mostrate in studio hanno confermato i giorni trascorsi insieme in vacanza, ma il colpo di scena è arrivato con le parole di Sarah. “Mi ha detto che mi ama” ha rivelato l’ex fidanzata, spiegando di aver vissuto quattro giorni intensi con lui prima che sparisse improvvisamente.

La tentatrice non ha retto alla notizia e, visibilmente scossa, ha deciso di chiudere la relazione: “Nessuna merita di essere trattata così“.

Le accuse di Sarah e la resa finale di Valerio

Quando è arrivato il turno di Sarah, le accuse si sono fatte ancora più pesanti. “Abbiamo fatto l’amore, mi ha detto che mi ama, e poi se n’è andato in vacanza con lei” ha dichiarato in diretta, confermando le voci di un doppio gioco che non ha lasciato spazio a interpretazioni.

A quel punto Valerio non ha negato nulla, ma ha sorpreso tutti con la sua scelta finale: rimanere solo.

“Provo ancora qualcosa per Sarah, ma non riesco a perdonarla. Con Arianna sto bene, ma non posso iniziare una nuova relazione se la mia testa è altrove” ha confessato, lasciando entrambe le donne deluse e senza possibilità di replica.