Alessandro Basciano, ancora nei guai: la decisione ufficiale sul caso Sophie Codegoni

Alessandro Basciano deve rimettere il braccialetto elettronico dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Milano.

Negli ultimi giorni il nome di Alessandro Basciano è tornato al centro delle cronache giudiziarie. L’ex volto del Grande Fratello, oggi DJ, è nuovamente coinvolto nella vicenda che lo lega all’ex compagna Sophie Codegoni. Dopo settimane di polemiche e rinvii, il Tribunale del Riesame di Milano ha preso una decisione che cambia gli equilibri: Basciano dovrà rimettere il braccialetto elettronico, pena il rischio di arresti domiciliari. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

La decisione del Tribunale del Riesame

Il ricorso, come riportato da Today, presentato dai legali di Alessandro Basciano è stato respinto. Il Tribunale ha infatti confermato l’obbligo del divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni, con la misura del braccialetto elettronico.

L’appuntamento per la riapplicazione del dispositivo è fissato a Milano proprio oggi, 16 settembre, presso il commissariato. Qualora l’ex gieffino non dovesse presentarsi, scatterebbero immediatamente i domiciliari.

Alessandro Basciano – www.donnaglamour.it

La vicenda del braccialetto elettronico si è trasformata negli ultimi mesi in un vero e proprio caso mediatico. Installato il 14 agosto, il dispositivo era stato rimosso da Basciano, che aveva giustificato la scelta con un incidente avvenuto durante le vacanze.

Il suo legale ha ribadito che erano stati inviati referti e fotografie per documentare l’accaduto, sottolineando che il suo assistito si era sempre dichiarato pronto a rientrare e a indossarlo nuovamente.

“Se deve rientrare immediatamente e mettere il bracciale, lo fa oggi stesso o domani” aveva affermato il difensore, aggiungendo che la situazione, per quanto incredibile possa apparire, era sostenuta da prove mediche.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Il tema del braccialetto era stato affrontato anche in un botta e risposta mediatico con Selvaggia Lucarelli.

“Mettitelo tu” aveva dichiarato Basciano alla giornalista, lasciando intendere tutta la sua contrarietà verso la misura. Parallelamente, la sua ex compagna Sophie Codegoni ha scelto la strada del silenzio mediatico.