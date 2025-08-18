Basciano, rimosso braccialetto elettronico per “infortunio”: la Lucarelli svela tutto

Nuovo capitolo dell’affair Alessandro Basciano-Sophie Codegoni. All’uomo è stato rimosso il braccialetto elettronico. I fatti.

Continua la battaglia a distanza tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. In particolare un nuovo capitolo si aggiunge alla storia tra i due. All’uomo, infatti, è stato rimosso il braccialetto elettronico che serviva a controllarne gli spostamenti. A raccontare il tutto è stato il diretto interessato tramite alcune parole riportate da Selvaggia Lucarelli.

Alessandro Basciano senza braccialetto

Sta facendo molto discutere la questione legata al braccialetto elettronico a cui era stato obbligato Alessandro Basciano a causa delle problematiche con Sophie Codegoni, sua ex nonché madre di sua figlia. La misura era stata imposta insieme al divieto di avvicinamento, ma adesso, le cose sarebbero radicalmente cambiate.

Alessandro Basciano – www.donnaglamour.it

Infatti, il ragazzo ha mostrato alcuni scatti, poi subito rimossi, che lo ritraevano in palestra senza braccialetto. Una situazione che ha portato Selvaggia Lucarelli ad informarsi sui fatti e chiedere al diretto interessato delle spiegazioni.

Il racconto a Selvaggia Lucarelli

Tramite un post su Instagram, la penna graffiante ha cercato di ricostruire la situazione legata a Basciano: “‘Sono caduto dalla moto d’acqua, me lo hanno rimosso al pronto soccorso’, mi dice Basciano al telefono”, ha sctitto la Lucarelli. “Il fatto sconcertante è soprattutto che Codegoni ha saputo l’accaduto in ritardo, ovvero solo stamattina tramite una telefonata dal commissariato”.

Dal racconto della Lucarelli emerge che “il braccialetto é stato rimosso il 16 agosto (era stato applicato il 14 agosto a Milano) ma Fastweb non ha ricevuto alcun segnale di dispositivo guasto o rimosso, e quindi si sta cercando di capire perché non funzioni. La situazione è paradossale perché tutto questo accade dopo che per ben due volte sia a luglio che ad agosto Alessandro Basciano, nonostante il provvedimento, non si era presentato in commissariato per farsi applicare il braccialetto elettronico”.

Nella parte finale del suo post social, la Lucarelli ha aggiunto: “Questa grottesca, avvilente deriva della giustizia sta creando un forte disagio alla vittima di questa vicenda, Sophie Codegoni, che oltre a non sentirsi protetta dallo Stato, vive continui problemi di natura pratica […]”, ha detto rimandando alla sua newsletter dove ha dato ulteriori informazioni sul caso.