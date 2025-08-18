Belen registra “Luna Marì” come marchio: la figlia diventa un brand, ma scoppiano le polemiche sui social.

Belen Rodriguez torna al centro delle cronache con una decisione che sta già facendo discutere. La showgirl argentina ha infatti registrato come marchio il nome della figlia Luna Marì, nata nel 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese. La società The Family Factory Srl, controllata quasi interamente da Belen, ha acquisito i diritti esclusivi sul brand, aprendo la strada a una nuova linea di prodotti che spazieranno dall’abbigliamento alla cosmesi fino ai gioielli. Ma scopriamo qual è stata la reazione dei social.

Luna Marì già protagonista sui social

Secondo indiscrezioni, la registrazione sarebbe stata avviata già nel 2022, con una copertura a livello europeo. In questo modo, Belen si è assicurata l’esclusiva sull’utilizzo commerciale del nome della figlia, trasformandola, di fatto, in una baby star imprenditoriale.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La piccola Luna Marì non ha un proprio profilo Instagram, ma è una presenza costante nei contenuti pubblicati dalla madre. Scatti e video condivisi da Belen la ritraggono con abiti firmati e accessori di tendenza, diventando di fatto una testimonial non ufficiale del marchio di famiglia Hinnominate, creato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Questa esposizione, se da un lato ha contribuito a rafforzare l’immagine social di Belen, dall’altro ha acceso critiche riguardo la scelta di mostrare costantemente la bambina al pubblico.

Belen di nuovo al centro della polemica

Ad alimentare la polemica è intervenuta la conduttrice Ema Stokholma, che in una storia su Instagram ha puntato il dito contro Belen e altri personaggi noti: “Cosa state facendo ai vostri figli? Vi rendete conto dei rischi di mostrarli sempre online?“. Un attacco diretto che ha trovato eco tra molti utenti preoccupati per la tutela dei minori sul web.

Al momento, Belen non ha replicato pubblicamente alle critiche, ma il dibattito resta acceso: tra chi ammira l’iniziativa imprenditoriale e chi teme che l’eccessiva esposizione possa avere conseguenze negative sulla piccola Luna Marì.