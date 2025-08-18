“No, ti prego”: Mariotto stronca una concorrente di Ballando con le Stelle

Pronti, via. Guillermo Mariotto ha commentato il nuovo cast di ‘Ballando con le Stelle’ senza risparmiare alcune stoccate.

Non solo la possibile rivoluzione a Ballando con le Stelle che riguarda Paolo Belli. In vista della prossima edizione del programma di Rai 1 con Milly Carlucci, è ancora una volta Guillermo Mariotto a far parlare. Il giudice ha commentato a La Stampa il cast della nuova stagione senza risparmiare alcune parole al veleno su qualche concorrente.

Ballando con le Stelle: tra conferme e cast

Come ogni anno sale l’attesa per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. In particolare il pubblico di Rai 1 aspetta con trepidazione l’ufficialità dell’intero cast di concorrenti che in questa nuova annata vedrà tra i protagonisti anche Andrea Delogu e Martina Colombari. A dare un giudizione proprio sui concorrenti è stato Guillermo Mariotto, giudice confermatissimo del programma.

Guillermo Mariotto – www.donnaglamour.it

L’istrionico giudice, che in passato era stato protagonista di qualche diatriba anche con gli stessi colleghi, ha deciso di non risparmiarsi e nel corso di un’intervista a La Stampa ha avuto parole non proprio al miele per alcuni dei membri del cast già annunciati. In particolare su Marcella Bella…

Mariotto commenta i concorrenti e punge

Su Francesca Fialdini, Mariotto ha detto che “sembra gelida, ma Ballando potrebbe scongelarla”. Leggermente diverso in modo positivo il commento su Andrea Delogu che, secondo il giudice potrebbe dare “del filo da torcere” ai rivali nel gioco della danza. Spazio anche a Martina Colombari definita solamente “carina”.

La vera stoccata, però, è arrivata poco dopo quando il buon Guillermo ha dovuto dire la sua su Marcella Bella. L’uomo si è limitato ad un “No, ti prego“, senza aggiungere altro ma lasciando intendere la sua visione sulla cantante che si metterà alla prova sul palco di Rai 1 a passo di danza. Insomma, le premesse per una stagione scoppiettante ci sono tutte.