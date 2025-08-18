Pupo ricorda Pippo Baudo con parole sorprendenti: “Non mi ha mai aiutato, ma grazie a lui ho trovato la mia forza”.

La scomparsa di Pippo Baudo ha scatenato una valanga di messaggi e ricordi da parte del mondo dello spettacolo italiano. Tra gli artisti che hanno voluto lasciare un pensiero spicca Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, che ha affidato alle pagine de La Nazione una riflessione personale, sorprendente e controcorrente. Il cantante toscano, infatti, ha scelto di ricordare il conduttore con una nota di sincera gratitudine ma anche di schiettezza, sottolineando come Baudo non lo abbia mai apprezzato né sostenuto. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Pupo su Pippo Baudo: “Mi disse che gli stavo antipatico”

Nel suo intervento, Pupo ha rivelato un aneddoto risalente agli anni Ottanta: Pippo Baudo gli avrebbe confidato apertamente di trovarlo antipatico. “Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico e, soprattutto, gli sta antipatico il mio nome d’arte: Pupo. Il più grande talent scout di tutti i tempi aveva sentenziato già negli anni 80, la mia fine” ha raccontato il cantante.

Pippo Baudo

Parole dure, che per l’artista furono un colpo difficile da digerire. Tuttavia, anziché abbattersi, Pupo ha trasformato quella delusione in una spinta a proseguire con maggiore determinazione, portando avanti la sua carriera musicale con impegno e costanza.

“Ci rimasi malissimo, non mi buttai giù, anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere” ha dichiarato.

Pupo: parole dure contro Pippo Baudo

Nel corso dell’intervista, Pupo non ha risparmiato parole “dure” rivolte al compianto conduttore appena scomparso.

“La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un’infinità di post e commenti. Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall’album dei ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell’apologia” ha dichiarato.

Il cantante ha, poi, aggiunto: “Anche io, che non ho mai fatto parte di nessun coro, desidero comunque salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattutto, desidero ringraziarlo per non avermi mai considerato e aiutato” ha raccontato.