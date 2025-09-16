Grave incidente per Barbara D’Urso: rischio ritiro immediato da Ballando con le Stelle

La conduttrice Barbara D’Urso si è infortunata alle prove di Ballando con le stelle: le parole sulle sue condizioni.

L’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle non è ancora ufficialmente iniziata, ma già si è presentato il primo ostacolo. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha infatti riportato un infortunio durante le prove, costringendo fan e telespettatori a chiedersi se riuscirà a partecipare alla prima puntata dello show. Attraverso i social, la conduttrice ha raccontato l’accaduto con la sincerità che da sempre la contraddistingue, mostrando anche i momenti più delicati delle cure ricevute. Ma scopriamo come sta la concorrente di Ballando.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: l’incidente durante le prove

Barbara D’Urso stava provando una coreografia insieme al suo maestro Pasquale La Rocca quando ha avvertito un dolore acuto alla coscia destra. La situazione l’ha costretta a fermarsi e a sottoporsi immediatamente a un’ecografia per valutare l’entità del problema.

Le immagini condivise sui social la mostrano sdraiata sul lettino dei massaggi, mentre la fisioterapista cerca di alleviare il dolore al tendine interessato.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Con la consueta ironia, ma visibilmente provata, la conduttrice si è rivolta direttamente alla sua fisioterapista chiedendo: “Ti prego, almeno alla prima puntata fammi partecipare. Poi sono a posto“.

Le condizioni di Barbara D’Urso

Nella mattinata di martedì 16 settembre, Barbara D’Urso è tornata a parlare ai suoi follower, rassicurandoli almeno in parte.

“Io non mollo mai. Né alla fine, ma soprattutto non all’inizio” ha dichiarato con il sorriso, ribadendo il suo spirito combattivo. Resta però l’incognita sulla sua reale partecipazione all’esordio di sabato, un appuntamento che milioni di spettatori attendono con curiosità.

Il pubblico dovrà quindi attendere ancora qualche giorno per capire se Barbara D’Urso riuscirà a salire in pista sin dalla prima puntata o se sarà costretta a un debutto rimandato.