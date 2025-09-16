Alessandro Rosica attacca la scelta di Rosario Guglielmi come tronista di Uomini e Donne: “Una vergogna tv”.

Nello speciale di Temptation Island…e poi…e poi…, Filippo Bisciglia ha annunciato che Rosario Guglielmi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, una scelta che ha fatto contenti alcuni fan, ma che non si è risparmiata qualche polemica. Infatti, nelle ultime ore sono giunte dai social pesanti critiche da parte dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha espresso forti perplessità. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Le accuse di Alessandro Rosica contro il nuovo tronista

Attraverso un post pubblicato sui social, Alessandro Rosica ha commentato senza mezzi termini la decisione di affidare a Rosario Guglielmi il trono di Uomini e Donne.

“Una delle più grandi vergogne tv. Per carità, bravissimo ragazzo, educato e dolce. Ma perché prendere in giro il pubblico? È gay e va a corteggiare donne pur di far tv…” ha scritto Rosica, sollevando immediatamente una polemica accesa tra gli utenti.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Secondo l’esperto, la presenza di Guglielmi come tronista sarebbe stata favorita dal suo rapporto con Maria De Filippi, nonostante l’abolizione del trono gay. “Purtroppo il trono gay è stato cancellato e siccome è un pupillo di Maria, avrà comunque l’opportunità di presidiare lì dentro. Come è facile quando sei amico di Maria. Come sempre zero controlli quando sei amico. Figli e figliastri” ha aggiunto Rosica.

Tra reality e accuse di falsità

Il gossipparo ha poi puntato il dito anche sulla relazione tra Rosario Guglielmi e Lucia Iardo, vissuta a Temptation Island, definendola una coppia “totalmente fake” e sostenendo che i veri retroscena sarebbero emersi a fine percorso. “Coppia totalmente fake andata in onda a Temptation. Vedrete a fine percorso” ha scritto nel suo intervento.

Le parole di Alessandro Rosica hanno inevitabilmente alimentato discussioni e divisioni tra i fan del programma, che ora si chiedono quale sarà l’accoglienza riservata a Rosario nel parterre di Uomini e Donne.

Se da una parte c’è chi lo sostiene per il coraggio di rimettersi in gioco dopo la fine della relazione con Lucia, dall’altra le ombre sollevate dal gossip rischiano di condizionare la sua esperienza sul trono.