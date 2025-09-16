Stefano De Martino risponde al calo di Affari Tuoi e replica a Gerry Scotti dopo settimane di silenzio: le parole del conduttore televisivo.

Il calo negli ascolti di Affari Tuoi ha acceso i riflettori su Stefano De Martino, che per settimane aveva scelto la strada del silenzio. Adesso, però, il conduttore napoletano ha deciso di esprimersi pubblicamente, affrontando sia il confronto con Gerry Scotti che il tema dei numeri che vedono il programma di Rai Uno in difficoltà rispetto alla Ruota della Fortuna. Le sue parole, rilasciate a Tv, Sorrisi e Canzoni, fanno chiarezza sul suo punto di vista. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Stefano De Martino parla di ascolti e concorrenza

Gli ultimi dati auditel non lasciano spazio a dubbi: lunedì 15 settembre Affari Tuoi è stato seguito da 3.851.000 telespettatori, pari al 20,2% di share, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha conquistato ben 4.861.000 telespettatori, con il 25,5% di share.

Un risultato che conferma il momento complicato per De Martino, chiamato a confrontarsi con un avversario televisivo storico e amatissimo.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Nonostante ciò, il conduttore di Rai Uno ha scelto di mantenere una visione serena e professionale. “Non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda” ha dichiarato, sottolineando che il suo compito è semplicemente quello di fare bene il proprio lavoro.

Il rapporto con Gerry Scotti e le frecciatine

La competizione televisiva non manca di riflessi anche fuori dal piccolo schermo. Gerry Scotti, dopo i primi risultati favorevoli, aveva pubblicato un post ironico con sottofondo musicale di Vasco Rossi, interpretato da molti come una frecciata a De Martino. Il conduttore di Canale 5 aveva anche accennato persino alla simpatia di Carlo Conti per il suo programma, un altro gesto che non era passato inosservato.

De Martino, dal canto suo, ha scelto un approccio diverso. “È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella secondo me è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata“, ha spiegato, paragonando la sfida tra i due show a una via ricca di vetrine che attirano il pubblico.