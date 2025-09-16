Ballando con le Stelle annuncia il nuovo volto che sostituirà Simone Di Pasquale in giuria: la reazione dei social.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si avvicina e, come ogni anno, non mancano le sorprese. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è finalmente arrivata la conferma ufficiale su chi prenderà il posto di Simone Di Pasquale nella giuria popolare, affiancando Rossella Erra e Sara Di Vaira. L’annuncio è stato diffuso direttamente dai canali ufficiali del programma, confermando un volto già noto al pubblico appassionato di danza e televisione. Scopriamo di chi si tratta.

Chi prenderà il posto di Simone Di Pasquale

Il nome di Matteo Addino era già circolato con insistenza nelle ultime settimane, ma ora è ufficiale: sarà lui a sostituire Simone Di Pasquale tra i cosiddetti “tribuni del popolo”.

L’indiscrezione era stata lanciata dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, che aveva anticipato la scelta, poi confermata da un video pubblicato dalla trasmissione stessa.

Nel filmato si vede Addino al fianco dello stesso Di Pasquale, a testimonianza di un passaggio di consegne amichevole e carico di significato. “Sarà Matteo Addino a sostituire Simone Di Pasquale” aveva rivelato Candela, sottolineando come il coreografo fosse già noto al pubblico grazie a esperienze precedenti come Ballando on the road e Sognando Ballando.

Le novità della nuova stagione

L’arrivo di Addino in giuria non è l’unica novità di questa edizione di Ballando con le Stelle. Barbara d’Urso farà parte del cast, mentre Paolo Belli, da sempre spalla musicale e televisiva di Milly Carlucci, sarà quest’anno in gara come concorrente ufficiale.

Quanto a Simone Di Pasquale, il ballerino non abbandona lo show: tornerà infatti sulla pista da ballo insieme alla Signora Coriandoli, pronta a divertire il pubblico con la sua ironia.