Vi presentiamo tutte le date dei concerti che Fedez ha in programma nel 2025, con le location e una selezione delle canzoni più rappresentative eseguite nei live dell’anno.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito, Fedez torna live con uno show evento all’Unipol Forum di Assago (Milano), per celebrare il decennale del suo primo concerto in quella strepitosa location. Proseguirà poi con una tappa in Sicilia. Ma quale sarà la scaletta che animerà i concerti in programma? Scopriamolo insieme!

Fedez, le date del tour 2025

Sebbene al Festival di Sanremo 2025 non sia arrivato sul podio (si è classificato in quarta posizione), Fedez ha comunque conquistato pubblico e critica con il brano Battito, diventato in poche settimane uno dei pezzi più trasmessi in radio e sui social. Forte di questo successo e di una carriera ormai decennale, l’artista milanese torna ad esibirsi dal vivo con uno show che unisce nuove sonorità, ospiti a sorpresa e le hit che lo hanno reso un’icona pop-rap.

Il tour 2025 segna un vero e proprio ritorno “a casa”: Fedez festeggerà infatti i dieci anni dal suo primo concerto all’Unipol Forum di Assago, riportando sul palco tutta l’energia che da sempre lo contraddistingue. Dopo i live di Milano, il viaggio musicale continuerà in Sicilia con una data speciale sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, trasformando ogni appuntamento in una grande festa per i fan. Di seguito, tutte le date confermate del tour 2025 di Fedez:

19 settembre 2025 – Unipol Forum, Assago (Milano)

– Unipol Forum, Assago (Milano) 20 settembre 2025 – Unipol Forum, Assago (Milano)

– Unipol Forum, Assago (Milano) 25 settembre 2025 – San Vito Lo Capo (Trapani), palcoscenico sulla spiaggia (Summer Tour)

La scaletta dei concerti 2025

Ciascuna tappa offre un vero e proprio viaggio musicale attraverso le hit più amate di Fedez. Ecco quale sarà la possibile scaletta:

Tutto il contrario

Bella stronza (cover Marco Masini)

Magnifico

Cigno Nero

Senza pagare

Italiana

Vorrei ma non posto

Pensavo fosse amore e invece…

Scelte stupide (con possibile ospite Clara)

Sapore

L’Amore Eternit

21 grammi

Holding Out for a Hero (intro/medley)

Non c’è due senza trash

Comunisti col Rolex (medley con J-Ax, base)

Generazione Boh

Favorisca i sentimenti

Prima di ogni cosa

La dolce vita (con possibile sorpresa Tananai e Mara Sattei)

Mille (con possibile sorpresa Achille Lauro e Orietta Berti)

Chiamami per nome (con possibile sorpresa Francesca Michielin)

Battito



