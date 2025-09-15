Codice della Strada, multe anche nei parcheggi dei centri commerciali: la novità

Arriva una novità importante nel Codice della Strada: saranno comminate multe anche nei parcheggi dei centri commerciali.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni del Codice della Strada anche i parcheggi dei centri commerciali sono soggetti alle stesse regole delle aree pubbliche, pertanto si rischia di avere una multa anche in tali luoghi di sosta. Un episodio, accaduto a Bergamo, presso l’Oriocenter, ha acceso i riflettori su un aspetto spesso trascurato dagli automobilisti.

Un cittadino, soprannominato dai presenti “il furbetto della Mercedes”, ha lasciato la propria vettura parcheggiata per oltre un mese durante le vacanze estive, ignorando le norme che regolano la sosta. Il risultato? Decine di multe accumulate e un’auto ricoperta di polvere e bigliettini sarcastici da parte dei passanti.

Multe nei centri commerciali, cosa prevede il nuovo Codice della Strada

Al contrario di quanto molti credono, gli spazi dei centri commerciali non sono una zona franca. Secondo l’articolo 158 del Codice della Strada, la sosta irregolare è vietata anche in aree private accessibili al pubblico. Pertanto, non si possono occupare marciapiedi, ostacolare la visibilità della segnaletica e fermarsi in zone pericolose, ad esempio in curve ed incroci.

Parcheggio coperto con auto – www.donnaglamour.it

La legge prevede che, per ogni giorno di permanenza del veicolo in posizione irregolare, possa essere elevata una nuova sanzione. Nel caso dell’auto all’Oriocenter, la cifra è lievitata velocemente: da una base di 29,40 euro per il pagamento entro cinque giorni, fino a 42 euro oltre i termini: in totale, l’uomo si è ritrovato una multa da 800 euro.

Le regole diventano ancora più severe nelle zone vicine alle stazioni, agli aeroporti e alle aree ad elevato traffico, dove la sicurezza e la gestione dei flussi veicolari richiedono maggiore attenzione. In tali casi, oltre la multa, può essere attuata la rimozione del veicolo.

Sicurezza e responsabilità: perché conviene rispettare le regole

Come sottolineato dal sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta, ogni notte centinaia di veicoli sono parcheggiati abusivamente nei pressi del centro commerciale, creando disagi alla circolazione, problemi di sicurezza, incrementando, al contempo, episodi di vandalismo e furti.

Le forze dell’ordine, consapevoli dei rischi, hanno intensificato i controlli, anche in orario notturno. Ciò significa che lasciare la macchina “solo per qualche giorno” può avere delle importanti conseguenze.