Chiara Ferragni ha cambiato Giovanni Tronchetti Provera: più sorridente, aperto e sereno, la trasformazione del manager.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’arrivo di Chiara Ferragni nella vita di Giovanni Tronchetti Provera avrebbe segnato un cambiamento evidente nell’imprenditore. Dalla gestione della vita privata alle relazioni familiari, passando per l’attenzione dei media, tutto sembra aver preso una nuova direzione. Ma scopriamo la profonda trasformazione del manager da quando ha incontrato l’influencer.

L’incontro davanti a scuola e l’equilibrio familiare

La recente scena davanti alla scuola dei figli, immortalata dai fotografi, ha attirato l’attenzione non solo per la presenza di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ma anche per quella di Fedez e Nicole Moellhausen, ex moglie dell’imprenditore.

Un incontro che, a sorpresa, non ha generato tensioni. Secondo le immagini pubblicate, i quattro avrebbero messo da parte frecciate e malumori, mostrando un fronte unito per il bene dei figli, che frequentano lo stesso istituto scolastico milanese.

Il settimanale ha documentato momenti di normalità: Tronchetti Provera fotografato con Moellhausen e una delle loro tre figlie in un negozio sportivo, per poi salutarsi con cordialità. Poco dopo, l’imprenditore ha raggiunto Ferragni, con la quale ha condiviso una gita al Castello di Rivalta, vicino a Piacenza.

Il nuovo volto di Giovanni Tronchetti Provera accanto a Chiara Ferragni

Se prima di conoscere Chiara Ferragni l’imprenditore era rimasto lontano dai riflettori, oggi la situazione appare completamente diversa. “Quando ha incontrato Chiara, Giovanni era reduce da un divorzio doloroso, un ragazzo riservato e che sorrideva poco” scrive il settimanale.

La relazione con l’influencer, invece, lo avrebbe reso più aperto e sorridente, tanto da conquistarsi la simpatia dei fotografi.

“Ci sono personaggi molto meno influenti che fanno scenate davanti all’obiettivo. Lui, invece, saluta, sorride, persino ringrazia” racconta la rivista, sottolineando come Tronchetti Provera abbia gestito con naturalezza un’attenzione mediatica per lui del tutto nuova.

Chi lo conosce bene, aggiunge Chi, avrebbe inizialmente provato a proteggerlo da questa esposizione, temendo che la popolarità di Ferragni potesse essere troppo ingombrante.