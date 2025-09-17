Temptation Island, Valerio fa la sua scelta tra Sarah e Ary: le nuove anticipazioni

Valerio Ciaffaroni sceglie tra la ex Sarah e la single Arianna Mercuri: le novità da Temptation Island e Uomini e Donne.

Una svolta inaspettata ha riacceso l’attenzione dei fan di Temptation Island. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Valerio Ciaffaroni ha chiarito definitivamente la sua posizione nel complicato intreccio sentimentale che lo ha visto protagonista insieme all’ex fidanzata Sarah Esposito e all’ex tentatrice Arianna Mercuri. Le sue parole hanno messo fine a settimane di incertezze, ma anche aperto nuove prospettive sul futuro della coppia. Scopriamo che cosa ha scelto.

La fine della storia con Sarah Esposito

La relazione tra Valerio e Sarah sembrava avere avuto una seconda possibilità durante l’estate appena passata, quando i due avevano trascorso insieme alcuni giorni dopo la fine del programma.

Falò sulla spiaggia in riva al mare – www.donnaglamour.it

In quell’occasione, Ciaffaroni aveva confessato di amarla ancora, un sentimento che aveva illuso la giovane campana, da sempre legata a lui. Tuttavia, dopo un’apparente riconciliazione, era stato lo stesso Valerio a fare marcia indietro, ammettendo di essere confuso e di volere restare solo.

“Nonostante quello che ci siamo detti, non me la sento di continuare” avrebbe confidato alla sua ex, segnando l’ennesima battuta d’arresto nella loro tormentata storia.

La scelta di Arianna Mercuri

Anche Arianna, coinvolta suo malgrado nel triangolo, aveva sofferto per le indecisioni del romano.

Infatti, durante lo speciale dedicato a Temptation Island, aveva visto per la prima volta le immagini del riavvicinamento tra Valerio e Sarah, reagendo con lacrime e delusione.

“Nessuna donna merita di essere trattata così” aveva dichiarato in quell’occasione, prendendo le distanze dal ragazzo. Eppure, a distanza di qualche settimana, la situazione si è ribaltata ancora una volta: Valerio ha annunciato in studio la decisione di chiudere definitivamente con Sarah e di voler approfondire la conoscenza con Arianna.

Tutto questo e altri dettagli curiosi saranno al centro della puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island.