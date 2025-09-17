Cristiano Malgioglio si racconta tra ricordi di De Andrè, Lady Gaga, l’amore con Onur e il sogno dei figli.

Cristiano Malgioglio continua a sorprendere con la sua capacità di raccontarsi senza filtri, alternando ironia e profondità. La sua immagine pubblica è da sempre legata al celebre ciuffo biondo, nato quasi per caso. Cantautore, autore e volto televisivo, Malgioglio si definisce sensuale come Naomi Campbell. Ma scopriamo le ultime dichiarazioni sorprendenti del celebre cantautore.

L’incontro con i grandi e gli aneddoti indimenticabili

Il suo percorso è costellato di episodi che sembrano capitoli di un romanzo.

Su Fabrizio De Andrè, che da ragazzo considerava un mito irraggiungibile, confessa: “Ero il suo stalker. Ogni giorno suonavo alla porta, apriva una strega di domestica: “Il signore riposa”. Poi, un giorno, lo trovai“.

De Andrè lo accolse, apprezzò i suoi testi e lo invitò a seguirlo a Milano, persino pagandogli il biglietto del treno. Un episodio che segnò l’inizio della sua carriera.

Cristiano Malgioglio

Nel tempo, Malgioglio ha intrecciato rapporti con artisti internazionali: da Mina, che lo chiamava “Tacco d’oro”, a Lady Gaga, a cui regalò il suo ghiacciolo già assaggiato. E ancora Jennifer Lopez, che volle una foto solo con lui. Un incontro che gli salvò la vita: “Se non avessi voluto tatuarmi il suo autografo, non avrei scoperto il melanoma e oggi forse non sarei qui“.

Amore, mancanze e felicità ritrovata

Accanto alle luci dello spettacolo c’è anche la vita privata, che Malgioglio racconta con sincerità.

Confessa di aver sentito la mancanza di figli: “Avrei voluto tanto, ma ho i nipoti“. Oggi, però, vive la serenità con Onur, il fidanzato turco: “Mi sento bene, felice perché sono ricambiato“.

Dopo tanti anni di carriera e di vita pubblica, il cantautore riconosce il suo percorso: “Se sono ancora qui in prima fila significa che me lo sono meritato“. Un’affermazione che racchiude il senso di un artista che ha fatto della sua unicità un valore e che continua a brillare con forza nel panorama dello spettacolo italiano.