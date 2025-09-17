Michelle Hunziker parte male con Io Canto Family: Montalbano in replica vince la serata, il flop di Canale 5.

Michelle Hunziker è tornata in televisione alla guida della nuova edizione di Io Canto Family, il talent show che unisce musica e legami familiari. Una formula che puntava a emozionare il pubblico, grazie anche alla presenza di grandi nomi della musica italiana come Noemi, Patty Pravo, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Tuttavia, la serata non ha portato i risultati sperati: la prima puntata non è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori, registrando ascolti deludenti per Canale 5. Ma scopriamo nel dettaglio com’è andata.

Io Canto Family parte in salita per Michelle Hunziker

La trasmissione condotta da Michelle Hunziker è stata seguita da poco più di 2 milioni di spettatori, con uno share pari al 15,20%. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto considerando che si trattava dell’esordio stagionale.

I numeri non hanno reso giustizia alla grande produzione e agli artisti ospiti, segno che il pubblico, almeno per il momento, ha scelto altre proposte televisive.

“Ci abbiamo messo entusiasmo e cuore, ma evidentemente non è bastato” avrebbe confidato qualcuno vicino alla produzione. Ora resta da capire se nelle prossime puntate la curva degli ascolti potrà crescere o se la trasmissione rischia di perdere ulteriore terreno.

Montalbano supera il debutto di Io Canto Family

A pesare sul debutto sottotono c’è stato il confronto diretto con Rai 1, che ha puntato su una delle sue carte più forti: la replica della fiction Il Commissario Montalbano.

La serie con Luca Zingaretti, nonostante fosse già stata trasmessa, ha raccolto 2 milioni e 475 mila spettatori con uno share del 16,40%. Numeri che hanno superato di oltre 500 mila spettatori e un punto di share il programma della Hunziker.

La sfida della prima serata è stata dunque vinta dal commissario di Vigata, confermando il suo appeal intramontabile anche a distanza di anni dalla prima messa in onda.