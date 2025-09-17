Stefano Oradei dopo l’incidente racconta il recupero e ringrazia Manila Nazzaro per il sostegno: come sta il ballerino.

Stefano Oradei ha condiviso con i suoi follower i dettagli del grave incidente in scooter che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Il ballerino, noto al pubblico televisivo, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, pur confessando di essere ancora dolorante e provato. Al suo fianco, come sempre, la moglie Manila Nazzaro, che non ha fatto mancare parole di incoraggiamento e gesti d’affetto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Stefano Oradei dopo l’incidente

Attraverso alcune storie su Instagram, Stefano Oradei ha voluto aggiornare i suoi fan, raccontando in prima persona ciò che è accaduto.

“Eccomi come promesso vi aggiorno riguardo l’incidente in scooter” ha esordito. Il ballerino ha spiegato di essere stato travolto da un’auto impegnata in una “manovra folle“, un impatto che lo ha costretto al ricovero in ospedale e a giorni di silenzio dai social.

Ora è tornato a casa, dove sta affrontando la fase del recupero: “La prossima settimana avrò ancora visite da fare e per il momento sto dedicando tempo al recupero” ha chiarito, ricordando anche l’importanza della prudenza in strada.

Il sostegno di Manila Nazzaro

In questo momento difficile, Stefano Oradei non è solo. “Ancora dolorante e un po’ provato energicamente… ma ho pazienza e sono circondato dall’amore di Manila Nazzaro e da professionisti” ha scritto il ballerino.

La coppia, sposata dal maggio 2024, ha dimostrato ancora una volta la solidità del loro legame, che si estende anche ai figli dell’ex Miss Italia. Manila non ha nascosto la sua preoccupazione, ma ha voluto trasmettere forza al marito: “Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima. Ti amo“. Un messaggio che ha commosso i fan e confermato l’intesa speciale tra i due.