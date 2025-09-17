Nicolò De Devitiis ufficializza su Instagram l’amore con la nuova fidanzata, Luciana Montò, con un selfie da Londra.

L’amore torna protagonista nella vita di Nicolò De Devitiis. Dopo settimane di voci e avvistamenti, il conduttore romano e inviato televisivo ha deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione, condividendo con i fan un’immagine che non lascia spazio a dubbi. Il post ha subito acceso la curiosità dei follower, trasformandosi in una conferma tanto attesa. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Nicolò De Devitiis e Luciana Montò: il selfie che ufficializza la coppia

Il 35enne conduttore dell’ultima edizione di “Battiti Live” e inviato de “Le Iene” ha scelto Instagram per dare l’annuncio: un selfie scattato a Londra, accompagnato dal tag al profilo di Luciana Montò e da un cuore rosso.

Uno scatto semplice, ma sufficiente a confermare ciò che i gossip estivi avevano già anticipato.

Nicolò De Devitiis

De Devitiis e Montò erano infatti stati notati insieme durante alcune serate mondane, ma senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. Adesso, con questo gesto, la coppia si mostra unita e complice, diventando a tutti gli effetti “Instagram official”.

Le storie passate e la rinascita sentimentale di De Devitiis

Il volto noto della televisione italiana non è nuovo alle cronache rosa. Negli anni passati Nicolò De Devitiis ha vissuto due importanti storie d’amore: la prima con Eleonora Pedron, ex Miss Italia oggi legata all’attore Fabio Troiano, e la seconda con la collega de “Le Iene” Veronica Ruggeri.

Proprio con quest’ultima la relazione è durata cinque anni, fino alla rottura avvenuta nel 2024. Ospite di un noto talk televisivo, il conduttore aveva raccontato: “Io sono uno che in amore dà tutto e che quando sente che le cose non sono più come dovrebbero essere, ho il coraggio di dirlo“. E ancora: “Con Veronica è stata una storia lunga e molto intensa, ma quando ci chiedevamo ‘è il caso o no di fare una famiglia‘, la risposta non era mai limpida e quindi abbiamo deciso di prendere strade diverse“.