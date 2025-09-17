Simona Ventura svela Matteo, pugile e primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: “Il gigante buono”.

L’attesa per il ritorno del Grande Fratello è quasi finita. Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del reality show di Canale 5, che tornerà in prima serata lunedì 29 settembre 2025. A guidare il programma, per la prima volta, sarà Simona Ventura, che ha promesso al pubblico un’edizione diversa, più autentica e fedele allo spirito originale del format. E nel primo promo ufficiale, la conduttrice ha presentato Matteo, il primo concorrente ufficiale pronto a varcare la porta rossa. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio.

Simona Ventura presenta Matteo, il primo concorrente

Nel video diffuso sui social, Simona Ventura ha introdotto con entusiasmo il primo volto della nuova edizione del Grande Fratello.

Matteo, pugile di professione, è stato descritto come un ragazzo dal carattere forte e dalla storia toccante. La conduttrice lo ha definito “Un gigante buono che il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring“.

Un profilo che incarna lo spirito di questa stagione, tutta dedicata a concorrenti Nip, persone comuni con esperienze vere da condividere davanti alle telecamere.

La Ventura ha voluto sottolineare anche l’aspetto culturale del giovane, aggiungendo un dettaglio curioso che ha catturato subito l’attenzione: “Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto“. Un ritratto che mescola forza, disciplina e sensibilità, creando grande curiosità intorno al suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Un’edizione all’insegna delle storie autentiche

Il Grande Fratello 2025 promette di essere un ritorno alle origini. Niente influencer, tiktoker o volti noti dei social: il pubblico ritroverà protagonisti sconosciuti, con un percorso personale da raccontare e condividere.

L’edizione durerà 100 giorni e non prevede ripescaggi o ingressi a sorpresa, ma solo il racconto quotidiano di vite comuni che si intrecciano sotto lo stesso tetto.