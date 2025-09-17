Katia Ricciarelli esclusa dalla prima puntata di Domenica In dedicata a Pippo Baudo: i motivi della cancellazione dell’intervista.

Katia Ricciarelli non sarà più presente nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In, nonostante l’annuncio fatto da Mara Venier nelle scorse settimane. L’assenza della celebre soprano, inizialmente prevista per l’omaggio a Pippo Baudo, ha destato curiosità e alimentato diverse ipotesi sui motivi che hanno portato a questo improvviso cambiamento. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In omaggia Pippo Baudo senza Katia Ricciarelli

La trasmissione condotta da Mara Venier aveva programmato un’apertura speciale per ricordare Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Proprio la conduttrice aveva svelato che al suo fianco ci sarebbe stata Katia Ricciarelli, ex moglie del presentatore e figura molto legata alla sua vita privata e professionale.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

“Devi farmi una promessa: la prima puntata di Domenica In sarà dedicata a Pippo e devi esserci” aveva confidato Venier. La soprano aveva risposto con un deciso “Ci sarò“, e le due avevano presenziato insieme anche alla camera ardente del conduttore.

Le cose, però, hanno preso una piega diversa. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, la partecipazione della Ricciarelli sarebbe stata annullata.

Katia Ricciarelli e l’intervista che ha lasciato il segno

Non è chiaro se a pesare sia stata la scelta di apparire prima da Silvia Toffanin o se le tensioni sorte dopo alcune dichiarazioni sul ruolo di Dina Minna, storica assistente di Baudo, abbiano influito.

Ricciarelli aveva infatti parlato in termini critici, attirando risposte decise da colleghi come Alberto Matano, Caterina Balivo e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo ha commentato: “Pippo era una persona che amava la verità, che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona. Non è vero che fosse solo, gli amici li ha sempre avuti“.

Mentre resta da chiarire il motivo dell’assenza di Katia Ricciarelli, Domenica In si prepara a tornare sugli schermi domenica 21 settembre.