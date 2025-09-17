Alessandra Amoroso: la prima foto pubblica dopo l’arrivo di Penelope

Diventata mamma pochi giorni fa, ecco le prime foto di famiglia per Alessandra Amoroso, il compagno Valerio e la piccola Penelope.

Sono passati solamente pochi giorni dalla nascita della prima figlia di Alessandra Amoroso e l’attenzione dei media per la nuova famiglia è ancora tanta. In queste ore, il settimanale Diva e Donna ha condiviso le primissime foto della cantante neo mamma insieme al compagno Valerio Pastore ma soprattutto con la piccola Penelope.

Alessandra Amoroso, la nuova vita da mamma

Una nuova vita per Alessandra Amoroso e Valerio Pastore che sono diventati da poco genitori della piccola Penelope. La cantante ha voluto sempre rendere partecipi i propri fan di ogni momento della sua gravidanza e lo ha fatto senza mai smettere di affrontare il palco come artista. Diversi sono stati i concerti ai quali la donna ha preso parte col pancione andando piano piano ad avvicinarsi al giorno dell’arrivo di Penny.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

Adesso, per la coppia è iniziato un nuovo capitolo che, almeno all’inizio, siamo sicuri, sarà piuttosto riservato e intimo, come giusto che sia. Eppure, già in queste ore, il settimanale Diva e Donna ha mostrato alcuni scatti proprio dei neo genitori.

Le prime foto dopo la nascita di Penelope

Nel suo ultimo numero pubblicato, Diva e Donna ha mostrato in anteprima alcuni scatti della cantante e del compagno, suo futuro marito, con la piccola Penelope. In particolare, il media è riuscito a raccogliere il momento in cui la coppia ha lasciato la clinica dove è nata la bambina. Con entusiasmo e felicità, i due si sono allontanati per dare inizio ad un nuovo percorso di famiglia. Nello scatto in copertina, per la precisione, ecco la Amoroso sorridente e Pastore che, da bravo padre, stava tenendo in braccio la bimba avvolta da una coperta bianca. I fan non vedono l’ora di scoprire altri dettagli. Chissà se i due vorranno già fornire qualche curiosità su questi primi momenti da neo mamma e neo papà.