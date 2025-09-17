In vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha voluto spiegare alcuni dei suoi segreti nella scelta e nel convincimento dei vip.

Qualche giorno fa aveva fatto chiarezza sul presunto “sgarbo” a Mediaset. Ora, invece, Milly Carlucci, intervistata dal settimanale Chi, ha affrontato diversi altri argomenti legati alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle. In particolare, la padrona di casa dello show di Rai 1 ha spiegato in che modo scelga e convinca i vari vip a prendere parte alla trasmissione.

Milly Carlucci e i segreti di Ballando

Gli anni di esperienza in tv per Milly Carlucci l’hanno portata, per sua stessa ammissione, a modificare in un certo senso il proprio stile di conduzione. Parlando di Ballando e di come, ogni tanto, occorra far scorrere determinate dinamiche, la conduttrice ha spiegato: “Ho imparato a fare anche un passo indietro, ho imparato che, quando sei in onda, devi quasi metterti in un angolo e aspettare che le cose si sviluppino da sé”.

Questo non vuol dire ovviamente assistere passivamente, anzi. La Carlucci, infatti, ha sottolineato come in determinate circostanze serva intervenire: “Se ci sono cose gravi devi guidare il flusso, ma non devi avere l’ossessione di dover spiegare tutto, altrimenti diventi molesta”, ha detto su ciò che ha imparato negli anni a Ballando e in generale in tv.

La scelta dei vip: il segreto

Curioso, invece, il passaggio nel corso dell’intervista a Chi riguardo la scelta dei vip e come la conduttrice riesca a convincerli a prendere parte allo show: “Come li ho convinti? Conta la persistenza negli anni: il mio è un lungo processo di avvicinamento”, ha dichiarato la Carlucci. “Ci sono persone che sono, forse, più disponibili a fare dei salti nell’ignoto e persone che sono più caute, hanno bisogno di tempo. Quindi, negli anni, li convinci anche per la tua storia, per come si sono trovati gli altri personaggi”.

In questa ottica, per esempio, spicca la presenza in questa edizione di Fognini: “Non sarebbe venuto in gara se non avesse deciso di smettere di giocare. Adesso ha tante strade davanti, ma il momento in cui passi da un’esperienza totalizzante come lo sport attivo a un’altra vita è delicato psicologicamente. Ballando per lui può essere una vacanza divertente, di decompressione”.

E sulla D’Urso, ecco la ulteriore precisazione: “Sgarbo a Mediaset? Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo”.