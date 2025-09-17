Artem di Mare Fuori in ospedale: “Sono intervenuti i carabinieri”

Giallo sul giovane attore di Mare Fuori Artem Tkachuk. Il ragazzo è arrivato in ospedale ma è stato protagonista di un diverbio.

Dopo i fatti avvenuti al fratello di “Micciarella”, ecco un altro protagonista di Mare Fuori coinvolto in un episodio controverso. Artem Tkachuk, ovvero Pino ‘O Pazz della nota serie, è stato portato in ospedale per motivo ancora non noti ed è stato coinvolto in un diverbio che ha visto, a quanto pare, anche le forze dell’ordine intervenire.

Artem di Mare Fuori in ospedale

Si sono verificati attimi di tensione nella giornata odierna presso il pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, nel cuore di Napoli. Ad essere coinvolto è stato anche il noto attore di Mare Fuori, Artem Tkachuk. Il ragazzo, attore italo-ucraino 25enne conosciuto per il suo ruolo di Pino ‘O Pazz, sarebbe finito in ospedale.

Arrivato al pronto soccorso del centro partenopeo, il giovane sarebbe stato in forte stato di agitazione e classificato come “codice rosso” al triage. Nei momenti seguenti, il giovane sarebbe stato coinvolto in un acceso diverbio anche se, per il momento, le informazioni sull’accaduto restano decisamente poche e senza dettagli.

La conferma

Secondo quanto si apprende da Fanpage, dopo l’arrivo al Pronto soccorso del Pellegrini alla Pignasecca, l’attore di Mare Fuori avrebbe perso il controllo andando in escandescenze, rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza della struttura ospedaliera. Successivamente sarebbero intervenuti anche i carabinieri per riportare la calma.

Come anticipato, al momento, non è ancora nota la precisa dinamica di quanto accaduto, ma a Fanpage i carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno confermato l’accaduto senza fornire dettagli. Da quanto si apprende, in questi giorni sarebbero in corso le riprese dei nuovi episodi di Mare Fuori quindi è anche possibile che si sia verificato qualche incidente durante alcune scene del film anche se si tratta solo di una ipotesi senza alcun fondamento per ora.