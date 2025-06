A Napoli ferito in un agguato Giulio Pirozzi, fratello di Micciarella della serie Mare Fuori. Indagini in corso.

Un nuovo episodio di violenza scuote Napoli: nella notte tra il 5 e il 6 giugno, due giovani sono rimasti feriti in un agguato a colpi di pistola avvenuto in via della Sanità, nel cuore del capoluogo campano. Tra i feriti c’è Giulio Pirozzi, 22 anni, fratello dell’attore Giuseppe Pirozzi, noto al grande pubblico per il ruolo di Micciarella nella popolare serie televisiva Mare Fuori, e figlio di Vincenzo, attore noto per Gomorra. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Giulio Pirozzi ferito in un agguato a Napoli

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia, l’aggressore sarebbe arrivato a bordo di uno scooter e avrebbe aperto il fuoco prima di fuggire. Giulio Pirozzi, incensurato e senza legami con la criminalità organizzata, è stato colpito alla gamba destra.

Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

sparare con la pistola

Invece, l’altro giovane ferito, di 24 anni e con precedenti, ha riportato una ferita al torace ed è stato operato d’urgenza a Caserta.

Il legame con Mare Fuori e il mondo dello spettacolo

Il nome di Giulio Pirozzi ha destato particolare attenzione perché figlio dell’attore Vincenzo Pirozzi, interprete in Gomorra, e fratello di Giuseppe Pirozzi, che in Mare Fuori veste i panni di Micciarella, uno dei personaggi più amati della serie ambientata nell’IPM di Napoli.

Molti fan dei due attori hanno inviato messaggi di sostegno e affetto. Sui social, infatti, il giovane attore ha ringraziato i fan: “I messaggi sono tantissimi, grazie a tutti“.

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli proseguono serrate: si ipotizza che ci fosse una terza persona sul luogo dell’agguato, forse il vero obiettivo dei sicari. Il prefetto Michele di Bari ha annunciato un’intensificazione dei controlli nell’area e un’analisi approfondita nel prossimo Comitato per l’ordine pubblico.