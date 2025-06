Mauro Corona racconta la sua vita tra alcool, processi, una lettera sorprendente da Papa Francesco e una rivelazione su Bianca Berlinguer.

Lo scrittore e alpinista Mauro Corona continua a sorprendere con le sue inaspettate dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera. In una lunga intervista, l’autore friulano ha ripercorso la sua vita costellata da eccessi, processi e momenti spirituali inattesi, come una lettera ricevuta da Papa Francesco. Ma non solo. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Mauro Corona: le rivelazioni sorprendenti

Corona ha rivelato di aver proposto al pontefice di celebrare una messa tra “i fantasmi del Vajont”, ricevendo una risposta inaspettata: “Non dipende da me, Corona, comandano altri“. Lo scrittore ha commentato che il Papa condivideva la sua idea di fede non convenzionale: “Credo in Dio, ma non a chi gli sta intorno. La mia fede non cola dai candelabri“.

Il racconto di Mauro Corona tocca anche la sua lunga lotta con l’alcolismo. Il primo bicchiere di vino gli fu offerto dal nonno a nove anni con la frase “fa sangue”.

Mauro Corona

Dai venti ai ventotto anni, l’autore confessa di aver abusato quotidianamente di alcol: whisky, birra e vino in quantità impressionanti. Nonostante ciò, riusciva a correre o scalare montagne il giorno dopo. “Sei anni fa ho smesso, ma poi mi annoiavo” ammette.

Non manca l’aneddoto destinato a far discutere: “Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer“, dice con il suo solito tono tra il burlesco e il provocatorio.

Processi, politica e messaggi con Giorgia Meloni

Corona ha anche parlato dei suoi guai giudiziari: una quindicina di processi per reati vari, tra cui bracconaggio, bestemmie, ubriachezza molesta e persino un’accusa di terrorismo per aver lanciato molotov in segno di protesta politica. “Avevo la tessera di Rifondazione comunista” ricorda.

Oggi, rivela di aver votato per Michele Santoro e di intrattenere uno scambio di messaggi con Giorgia Meloni, di cui avrebbe addirittura il numero personale.

Infine, Mauro Corona confessa che molte sue opere sono nate proprio durante i periodi di sbornia. “Storia di Neve è nato in undici mesi di sbornie notturne” ha dichiarato.