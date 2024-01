Mauro Corona ha confessato di esser stato querelato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e per questo ora mediterebbe di lasciare la tv.

A sorpresa Mauro Corona ha confessato che starebbe pensando di lasciare la tv, e ha dichiarato – tra il serio e il faceto – che starebbe meditando sulla questione a seguito della querela da lui ricevuta da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

“Io tifo per il Milan, ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ci ha denunciato entrambi, me e lei”, ha confessato a Bianca Berlinguer durante il collegamento con È sempre Cartabianca, e ancora: “Mi ha chiamato l’avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale. Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella”.

Mauro Corona

Mauro Corona pensa di lasciare la tv: la confessione

In collegamento con È sempre Cartabianca, Mauro Corona ha stupito i presenti e la conduttrice Bianca Berlinguer, confessandole che avrebbero ricevuto una querela da parte di Aurelio De Laurentiis.

“Non so nemmeno che cosa ho fatto. In passato ammiravo quest’uomo perché l’ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo mi sfidasse quantomeno a duello, invece… Continuerò a simpatizzare anche per il Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla tv”, ha dichiarato Corona, mentre Bianca Berlinguer ha sottolineato di non sapere nulla in merito alla querela ricevuta. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più e si domandano quale epilogo avrà la vicenda.

“È triste andare a dormire pensando a cosa dire o non dire perché si rischia una querela. Io sono un uomo molto onesto ma irruento, comincio ad essere stanco e amareggiato di dover centellinare ogni parola. Sono molto a rischio, vediamo di finire quest’anno e poi vediamo… “, ha confessato Mauro Corona nel suo sfogo in tv.