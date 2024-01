La produzione delle Iene ha fatto uno scherzo a Fedez utilizzando l’AI e facendo credere al rapper di essere al telefono con Francesco Facchinetti.

Fedez è stato protagonista di uno spietato scherzo de Le Iene: il rapper infatti ha ricevuto una chiamata da quello che credeva essere il suo amico Francesco Facchinetti, il quale lo metteva in guardia in merito a delle presunte informazioni che Myrta Merlino avrebbe avuto su di lui.

“Guarda che io sono pulito. Non ho nulla da nascondere. Quindi che stia attenta lei a quello che dice”, ha risposto Fedez a quello che credeva essere Facchinetti (e che invece era un semplice programma d’intelligenza artificiale in grado di simulare la voce del conduttore).

Fedez

Fedez: lo scherzo a Le Iene

Dopo il botta e risposta infuocato con Myrta Merlino, Fedez si è trovato a fare i conti con uno spietato scherzo de Le Iene, che gli hanno fatto credere di essere al telefono con Francesco Facchinetti. Nella telefonata, il procuratore e conduttore metteva in guardia il rapper in merito a delle presunte informazioni che la conduttrice Myrta Merlino avrebbe avuto su di lui. “Fede come stai? Ho sentito Myrta Merlino.Stai attento perché ha delle cose su di te”, recitava il finto messaggio.

Nei giorni scorsi il rapper si era scagliato contro la giornalista a causa della presenza di numerosi giornalisti assiepati sotto casa sua. Lei, dal canto suo, aveva replicato via social. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? Secondo i rumor in circolazione sarebbero iniziate alcune tensioni tra il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni, a seguito della vicenda.