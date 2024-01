Chiamata in causa da Fedez, Myrta Merlino ha replicato al rapper sottolineando l’invito a rispondere alle domande di Pomeriggio 5.

Botta e risposta a distanza tra Myrta Merlino e Fedez. La giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5 era stata chiamata in causa dal rapper in quanto sotto casa sua e della Ferragni – per via delle note vicende legate al caso pandoro – erano presenti i giornalisti del programma, cosa che non è piaciuta ai diretti interessati. Il cantante aveva parlato sui social rivolgendosi alla donna che, prontamente, nel corso della puntata di mercoledì 10 gennaio, ha risposto in modo molto chiaro.

Myrta Merlino replica a Fedez e lo invita a Pomeriggio 5 con la Ferragni

Myrta Merlino

Con grande lucidità e eleganza, la Merlino, nel corso di Pomeriggio 5, ha voluto spiegare la posizione sua e del programma di informazione, anche rispetto al caso della Ferragni.

“Le parole di Fedez tradiscono una certa insofferenza. Francamente lo trovo comprensibile dal punto di vista umano. Non è un momento facile per lui e sua moglie. Noi dobbiamo ripartire dai fatti. E quali sono questi fatti? La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un’imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni, con una grande influenza sugli italiani”, ha detto la conduttrice.

“È stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne, dopodiché io spero che lei potrà, il prima possibile, dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e, verrebbe da dire, anche giudiziario a questo punto, sono questioni di cruciale importanza”.

La presentatrice ha poi rincarato la dose invitando marito e moglie ad un incontro: “Quello che voglio dire a Fedez è che naturalmente noi siamo qui con la nostra lista di domande e che se lui o Chiara volessero rispondere, sarebbero i benvenuti in studio, ma anche sotto casa perché il nostro inviato – Michel Dessì – è lì per cercare di intercettare loro, poi io che sono un’amante dei cani starei delle ore a guardare Paloma il loro splendido Labrador. Tuttavia, in questa storia, ci sono ancora delle cose che non tornano…”.

Di seguito anche il post su X di Pomeriggio 5 con le parole della conduttrice: