Fedez e Myrta Merlino hanno avuto un acceso botta e risposta a causa della presenza dei giornalisti sotto la casa del rapper.

Da giorni Chiara Ferragni e il cosidetto Pandoro-gate sono al centro dell’attenzione generale e, per questo motivo, numerosi giornalisti si sono assiepati sotto la casa dell’influencer e di suo marito Fedez a caccia di nuovi scoop. Fedez si è pubblicamente sfogato per la vicenda affermando con tono sarcastico via social: “Le priorità dell’informazione italiana e del paese”.

La conduttrice Myrta Merlino a sua volta gli ha risposto via social scrivendo: “Con tutto il rispetto enorme che porto per voi, quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.

Voglio dire a #Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia#PandoroGate pic.twitter.com/aYAXwi6nuf — Myrta Merlino (@myrtamerlino) January 9, 2024

Fedez contro Myrta Merlino

Attraverso i social Fedez ha attaccato la conduttrice Myrta Merlino, che nelle scorse ore aveva replicato contro le sue lamentele per la presenza dei giornalisti sotto la sua abitazione. Il rapper non ha preso bene quanto affermato dalla conduttrice, e ha tuonato nelle sue stories:

“Ma ci tenevo a farti una domanda visto che ti reputo una grande giornalista: così come tu vieni sotto casa mia, dove l’unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca e anzi ti invito a venire anche domani così controlliamo come fa la cacca Paloma, ma sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso partito per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacche di cane magari non ne trovavi ma qualche bossolo potevi trovarlo. Eh, le priorità dell’informazione”, e ancora: “A me questa retorica del ‘siete diventati famosi tramite i mass media’ è un po’ una mezza ca***ata, perché siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo. Ma avremo modo di approfondire questo tema, ci sarà tempo. Ci vediamo domani per la cacca di Paloma, vi porto un caffettino giù”.

Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social la bufera contro Fedez e sua moglie continua a non placarsi e da settimane sono in molti a scagliarsi contro la coppia per il caso della “falsa beneficenza”.