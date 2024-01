Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti di Ilary e Bastian al battesimo del figlio di Melory Blasi, e i fan sono rimasti sorpresi da un dettaglio.

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno coppia fissa ormai da oltre un anno. Nelle ultime ore i due sono stati entrambi presenti al battesimo di John, il figlio più piccolo di Melory Blasi.

Il settimanale Chi ha postato alcuni scatti inediti del pranzo che è seguito alla cerimonia e in cui si vedono la showgirl e il fidanzato scherzare in maniera complice. Bastian a quanto pare sarebbe ormai “uno di famiglia”, e infatti durante il pranzo ha cullato il piccolo John ed ha scambiato scherzi e battute anche con le figlie di Ilary e Totti, Chanel e Isabel. In tanti sono rimasti sorpresi dalla questione visto che la storia tra i due è iniziata all’indomani della controversa e dibattuta rottura tra la showgirl e Francesco Totti.

Ilary Blasi

Bastian Muller: il battesimo del piccolo John

La famiglia Blasi ha festeggiato in un noto ristorante di Roma il battesimo del piccolo John, il figlio di Melory Blasi e ultimo nato della famiglia. Ilary e Bastian sono stati paparazzati da Chi in atteggiamento complice, e il settimanale ha fatto sapere anche che oggi l’imprenditore sarebbe considerato “uno di famiglia” anche da parte dei parenti della showgirl, con cui lui fa coppia fissa da quasi un anno.

Nel frattempo in libreria è in arrivo il libro di Ilary Blasi Che Stupida,“Una storia di dolore e rinascita, la mia”. All’interno del libro sarebbe presente un “finale inatteso”, e in tanti si chiedono se esso non includa proprio l’ingresso di Bastian nella vita della conduttrice.