Elodie e Andrea Iannone si sono concessi alcuni giorni di vacanza a Saint Moritz e, in loro compagnia, sarebbero presenti anche Barbara Berlusconi ed il compagno, Lorenzo Guerrieri. Il settimanale Chi ha reso noti alcuni scatti in cui si vedono le due coppie pranzare in uno dei ristoranti più chic della località, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Elodie

Elodie e Andrea Iannone a St Moritz: i dettagli

Elodie e Andrea Iannone continuano ad essere felici e innamorati e il settimanale Chi ha postato per la prima volta alcuni scatti del pranzo che i due si sono concessi nella splendida cornice di St Moritz con Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri. Al momento non è dato sapere come le due coppie si sono conosciute e il settimanale di Signorini non ha svelato ulteriori retroscena relativi al loro incontro.

Per quanto riguarda Elodie e Iannone però sembra che la loro storia stia procedendo a gonfie vele. I due sarebbero più felici e uniti che mai e la stessa cantante avrebbe ammesso in un’intervista a Chi:

“Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità.” Iannone, dal canto suo, avrebbe affermato di essere “rinato” accanto alla cantante.