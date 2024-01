Belen Rodriguez ha postato sui social una foto di quando aveva 14 anni e ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi.

Belen Rodriguez si trova in Argentina insieme alla sua famiglia e, nelle ultime ore, ha condiviso con i fan dei social una foto di quando aveva 14 anni e ha subito fatto il pieno di like. “Sei praticamente uguale a oggi. La più bella in assoluto. Non pensare alle critiche. Meravigliosa creatura”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “La sua bellezza fin da fanciulla. Anche i capelli scuri ti stavano benissimo”.

Belen Rodriguez: la foto di quando aveva 14 anni

Belen ha fatto il pieno di like sui social postando una foto dei suoi 14 anni e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti per la sua straordinaria bellezza. La showgirl nei giorni scorsi ha ammesso che starebbe cercando di riacquistare la serenità dopo un periodo non semplice della sua vita privata e oggi, al suo fianco, è sempre presente il fidanzato Elio Lorenzoni, che le avrebbe anche chiesto di sposarla. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più sulla storia tra i due e si chiedono se essa sia destinata a durare.

La storia tra i due è iniziata poco più di 6 mesi fa, e a poco tempo di distanza dalla fine della relazione tra la showgirl e il suo ex marito, Stefano De Martino, da lei accusato di tradimento. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?