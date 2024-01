Cristiano Iovino, il personal trainer a cui è stato attribuito un flirt con Ilary Blasi, è stato beccato con la top model Chiara Scelsi.

Stando ad un gossip riportato dal settimanale Chi, il personal trainer Cristiano Iovino – balzato agli onori delle cronache un anno fa per un presunto flirt con Ilary Blasi – sarebbe stato avvistato in compagnia della modella Chiara Scelsi, con cui avrebbe una relazione. I due sono stati paparazzati insieme presso l’Osteria delle Coppelle, a Milano.

Cristiano Iovino e Chiara Scelsi: l’avvistamento

Cristiano Iovino, il giovane personal trainer che si vocifera abbia preso il fantomatico “caffè” con la conduttrice Ilary Blasi (causando di fatto la fine del suo matrimonio con Francesco Totti) è stato avvistato in queste ore dal settimanale Chi in compagnia della splendida modella Chiara Scelsi (balzata agli onori delle cronache in passato per un presunto flirt con Stefano De Martino). Al momento non sono note ulteriori informazioni sull’incontro avuto dai due e Cristiano Iovino, prima del presunto caffè preso con Ilary Blasi, è sempre stato distante dalle luci dei riflettori.

In passato il personal trainer è balzato agli onori delle cronache anche per una presunta liaison con l’influencer Giulia De Lellis, ma sulla questione non sono mai emerse conferme. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Cristiano Iovino e Chiara Scelsi confermeranno le voci che li vogliono insieme.