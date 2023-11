Nel docufilm Unica, Ilary Blasi ha svelato i retroscena del suo addio a Totti, a partire da un caffè preso con un uomo misterioso.

Finalmente Ilary Blasi si è decisa a svelare la sua verità in merito al suo addio al marito, Francesco Totti, e ha confessato che il “disastro” tra loro sarebbe iniziato dopo che lei si sarebbe recata a Milano per prendere un caffè (insieme ad un’amica) con un uomo misterioso.

“Tra amiche abbiamo fatto un po’ le cretine, ci divertiva la situazione. Eravamo incuriosite da questo ragazzo perché faceva una vita particolare”, ha dichiarato nel docufilm. In tanti sui social l’hanno tempesta di critiche scrivendo: “L’ho appena finito di vedere… una domanda mi sorge spontanea: perché te dovevi andare a prendere sto benedetto caffè con questo e l’amica tua? Non mi è chiaro sto passaggio”, e ancora: “Perché una parte da Roma a Milano solo per un caffè? Su dai”, e anche: “Quanti altri caffè ha preso, magari senza testimoni, in tanti anni a Milano? E con chi? Quelli sono stati scoperti forse?”.

Ilary Blasi

Unica: il dettaglio del caffè divide i fan

Nelle ultime ore sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Ilary Blasi, che nel docufilm Unica ha ammesso di aver preso un caffè con un uomo misterioso e che questo episodio avrebbe sancito l’inizio della fine per il suo matrimonio con Francesco Totti.

In tanti hanno affermato di non credere alla versione della showgirl e, al momento, il suo ex marito ha preferito non replicare alla questione. Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se i due riusciranno finalmente a chiarirsi a un anno dalla loro discussa separazione.