Mara Venier ha replicato alle critiche in circolazione in merito all’intervista di Fedez a Domenica In, che sarebbe stata registrata.

Da giorni si avvicendano i rumor in merito all’intervista che Fedez avrebbe dovuto rilasciare al salotto tv di Mara Venier e, di fatto, il rapper sarebbe stato intervistato, ma il colloquio tra lui e la conduttrice sarebbe stato registrato. La questione ha sollevato una vera e propria bufera in rete, dove in tanti hanno accusato la Rai di censura e di aver preferito registrare l’intervista per effettuare poi dei “tagli”.

Sulla questione è intervenuta la stessa Venier, che ha precisato via social: “Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà senza tagli. Registrata perché Fedez non poteva venire domenica prossima”.

Mara Venier

Mara Venier: l’intervista registrata di Fedez a Domenica In

L’intervista di Fedez a Domenica In verrà mandata in onda con tutte le probabilità domenica 3 dicembre e, al momento, non è dato sapere con esattezza cosa abbia svelato il rapper al programma tv. Sui social in tanti hanno storto il naso perché l’intervista sarebbe stata registrata, ma Mara Venier si è sbrigata a precisare che la decisione sarebbe stata presa per via di alcuni impegni che il rapper avrebbe avuto domenica prossima.

Secondo TVBlog durante l’intervista il rapper “parlerà dei figli, di sua moglie, del cambio casa, del lutto della cagnolina e la rispettiva nuova entrata in famiglia e del suo recente ricovero”, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan dei social non resta che attendere per saperne di più.