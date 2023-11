Scopriamo quali sono stati i gossip più discussi del weekend: dallo sfogo di Carlotta Mantovan alla replica di Nuccetelli contro Ilary Blasi.

Il weekend appena trascorso è stato ricco di gossip per il mondo dei vip: da Eleonora Giorgi (che ha confessato di dover combattere contro una grave malattia) a Ilary Blasi (travolta dalle polemiche a seguito dell’uscita del suo docufilm, Unica) scopriamo quali sono stati i gossip più in vista e più chiacchierati per quanto riguarda il mondo vip.

La malattia di Eleonora Giorgi

A Pomeriggio Cinque Eleonora Giorgi ha confessato di aver scoperto da poco di avere un tumore al pancreas che, per fortuna, sarebbe operabile. Sui social suo figlio, Paolo Ciavarro, le ha voluto inviare un messaggio di vicinanza e affetto in questo momento per lei così difficile.

Eleonora Giorgi

Giampiero Mughini: l’addio al GF

Dopo l’addio al Grande Fratello, Mughini ha finalmente rotto il silenzio in merito alla questione e, dopo aver fatto un bilancio sulla sua esperienza, ha spiegato perché secondo lui si tratterrebbe di un programma “diabolico” e chi, secondo lui, vincerà questa edizione.

Giampiero Mughini

Ilary Blasi: la replica di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha voluto replicare contro Ilary Blasi che, nelle ultime ore, è finita sulla bocca di tutti a causa dell’uscita del docufilm Unica. La showgirl gli avrebbe chiesto 80mila euro di danni.

Ilary Blasi

Carlotta Mantovan contro i hiuici di Ballando con le Stelle

Carlotta Mantovan ha affrontato i giudici di Ballando con le Stelle a seguito dei loro giudizi e loro non gliele hanno mandate a dire.

Carlotta Mantovan

Alfonso Signorini: la verità sulla sua vita privata

Per la prima volta il conduttore Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata (a partire dal primo bacio, dato a 23 anni) e sul suo discusso coming out.