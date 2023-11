Attraverso i social Ilary Blasi ha annunciato con gioia di essere diventata zia di uno splendido maschietto.

Melory Blasi ha avuto il suo secondo bambino e, ad annunciare con enorme gioia la notizia, ci ha pensato anche sua sorella Ilary Blasi che, al momento, si trova negli Stati Uniti per il suo anniversario con Bastian Muller.

La nascita del bebè sarebbe avvenuta in maniera improvvisa, e infatti Melory Blasi ha scritto: “E all’improvviso arrivi tu”. Ilary Blasi invece ha scritto nelle sue stories: “Non vedo l’ora di conoscerlo”. Al momento non è dato sapere quale sia il nome scelto da Melory e da suo marito per il loro piccolo.

Ilary Blasi: la sorella Melory ha partorito

La famiglia Blasi si allarga ulteriormente: nelle ultime ore la sorella della conduttrice, Melory, ha annunciato di aver dato alla luce il suo secondo bebè. Il parto sarebbe avvenuto in maniera improvvisa e infatti, solamente poche ore prima, Melory aveva pubblicato una sua foto con scritto “buon sabato” e nulla lasciava presagire che di lì a poche ore avrebbe dato alla luce il suo bebè (il secondo avuto insieme al marito Tiziano Panucci).

Nel 2021 Melory era diventata mamma della sua prima figlia, Jolie. Sembra che anche il nome del suo secondo bebè inizi con la lettera “J”, ma sulla questione al momento non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere per ulteriori dettagli. Nel frattempo sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per la nascita del secondo bebè.