Amore, libertà e infanzia. Paolo Bonolis si è raccontato a 360° su diversi argomenti legati alla sua vita privata e non solo.

Indubbiamente uno dei conduttori più bravi e apprezzati del panorama televisivo italiano, Paolo Bonolis ha parlato sul palco del Vanity Fair Stories sottolineando diversi argomenti che riguardano la sua vita privata. Dall’infanzia e dai problemi di balbuzie fino alla sua storia d’amore con Sonia Bruganelli con tanto di accento sulla libertà delle donne, tema decisamente di forte attualità in queste settimane.

Paolo Bonolis: infanzia e la libertà delle donne

Tra i principali passaggi dell’intervento di Bonolis sul palco di Vanity Fair, quello sulla sua infanzia: “Quando ero piccolo avevo seri problemi di balbuzie”, ha ammesso il presentatore. “Alle elementari per interrogarmi dovevano farlo solo per scritto, perché sennò ci mettevo ore alla lavagna”. Una situazione che veniva sottolineata anche tra le mura domestiche dove, però, veniva presa col sorriso: “A me questa cosa era vissuta come una problema ma a casa non era così. Sia mamma che papà mi prendevano per il culo, se andavo da papà a chiedere qualcosa mi diceva: ‘aò, scrivilo!’. Questa cosa mi ha aiutato a superarla”.

E se si parla di donne e di libertà, Bonolis si fa ancora più serio: “Se amo una donna le dò tutto ciò che ho”, ha detto. “Figuriamoci se la privo della sua libertà di scegliere”.

Un breve passaggio anche sulla prima puntata andata in onda della nuova edizione di Ciao Darwin! che ha avuto molto successo, esattamente come in passato. Il conduttore qui ha fatto una precisazione: “È sempre un test la prima puntata, anche se è diverso condurlo a 39 anni o a 62”.

