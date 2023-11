L’annuncio di Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas che l’ha colpita a lasciato tutti senza parole. La dedica di suo figlio Paolo Ciavarro.

Un momento molto delicato per Eleonora Giorgi. La nota attrice ha comunicato nelle scorse ore di dover fronteggiare un tumore al pancreas diagnosticatole dai medici di recente. Una notizia inaspettata per lei e per la famiglia, così come per tutti i suoi seguaci. Sui social è arrivata anche la dolce dedica di reazione di suo figlio Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi e il tumore: la reazione di Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi

Nelle scorse ore, come detto, la Giorgi a Pomeriggio 5 ha confidato di dover fare i conti con un tumore al pancreas. La nota attrice ha svelato: “La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Quel giorno avevo appena fatto una tac per un puro caso, perché avevo la tosse. Venivo da una biopsia senza risposta che voleva anche voler dire un anno. Invece adesso ho la risposta e sono qui come una guerriera”.

Parole che avevano subito sconvolto il pubblico e i suoi fan e che hanno trovato presto anche una dolce reazione di suo figlio Paolo Ciavarro. Il ragazzo, infatti, ha voluto mostrare come la madre abbia tutto il supporto possibile da parte della sua famiglia e con un post su Instagram ha condiviso una foto emblematica che lo ritrae in compagnia di sua madre Eleonora, appunto, ma anche di suo fratello Andrea Rizzoli, figlio della Giorgi e dell’imprenditore Angelo Rizzoli. Il tutto è stato accompagnato da una didascalia: “La forza dell’amore”.

Una forza che adesso l’attrice dovrà trovare per combattere la battaglia più importante, quella per la sua vita.

Di seguito anche la foto in questione con la dedica di Ciavarro per sua madre dopo l’annuncio sulla malattia che l’ha colpita: