Amori, tradimenti ma anche notevoli colpi di scena. Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente movimentati in tema spettacolo e tv tra nuovi amori, tradimenti e anche alcuni momenti di tristezza dovuti a dei lutti. Non sono mancate le notizie come il docufilm di Ilary Blasi sulla sua storia, finita, con Francesco Totti, ma anche il trasferimento effettuato da Chiara Ferragni e Fedez nella sua super abitazione milanese. Andiamo a vedere quindi tutti i migliori gossip della settimana da lunedì 20 a venerdì 24 novembre.

I gossip della settimana: Ilary Blasi e il docufilm ‘Unica’

Ilary Blasi

Si è presa la scena questa settimana Ilary Blasi con il docufilm ‘Unica’ su Netflix. La showgirl ha svelato la sua verità sulla fine del rapporto con Totti. Dalla storia del Pupone con Noemi Bocchi fino alla vicenda dei Rolex. L’opera sembra destinata ad avere grande successo, inziato dal trailer condiviso in diversi post sui social, e molto seguito.

Mettiamoci comodi: parla Ilary. Unica arriva il 24 novembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/ZkQZK2KSZG — Netflix Italia (@NetflixIT) November 22, 2023

I Ferragnez hanno cambiato ufficialmente casa

Chiara Ferragni – Fedez

Non sono mancati anche i Ferragnez in questi giorni. Per la famiglia più famosa d’Italia ecco il trasferimento nella nuova casa a Milano con tanto di prime immagini mozzafiato. A prendersi la scena, in tal senso, la Ferragni e la sua nuova immensa cabina armadio…

La verità sul rapporto tra la Salemi e Pretelli

Giulia Salemi

Se si parla di coppie, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto parlare di loro. I due hanno affrontato il tema della crisi di cui per diverso tempo si era discusso. La ragazza, in particolare, ha ammesso che nel rapporto tra loro ci “siano delle mancanze“.

La morte di Anna Kanakis

Anna Kanakis

Il mondo della tv e non solo ha dovuto fare i conti, nell’ultima settimana, anche con un pesante lutto. Infatti, è morta a soli 61 anni la famosa attrice ed ex Miss Italia, Anna Kanakis. I generale tutto il settore dello spettacolo è rimasto molto colpito dalla scomparsa della donna che era ancora molto giovane.

Belen, voglia di nozze e di terzo figlio

Belen Rodriguez

Si conferma sempre molto chiacchierata Belen Rodriguez. L’argentina, dopo la rilassante e lussuosa vacanza alle Maldive con Elio, avrebbe confermato, in un certo senso, i rumors che la vorrebbero intenzionata ad un nuovo matrimonio e anche ad avere un terzo figlio. Staremo a vedere se sarà davvero così.