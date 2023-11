Giulia Salemi e Pierpaolo hanno rotto il silenzio sulla loro relazione dopo che si sono sparse le voci in merito ad un loro presunto addio.

Crisi in vista tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle scorse settimane ma i due, in un’intervista a Chi, hanno precisato di essere ancora una coppia. A seguire i due ex volti del GF Vip hanno comunque parlato della loro storia d’amore, e hanno svelato che tra loro ci sarebbero effettivamente delle “mancanze”.

“Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi”, ha affermato Pierpaolo, mentre Giulia ha aggiunto: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi”.

Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i dubbi sulla crisi

Crisi in atto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Al momento la questione sembra esser stata smentita dai due diretti interessati che però, in un’intervista a Chi, hanno svelato ulteriori delucidazioni sul loro rapporto.

“Quando ci sposeremo o ci lasceremo lo decideremo solo noi. E, credetemi, potrebbe succedere domani, fra un anno o mai. Ma lo decideremo io e Giulia guardandoci negli occhi”, ha dichiarato Pierpaolo a Chi, mentre la fidanzata gli ha fatto eco affermando:

“Ci sono tante coppie infelici che trascinano il proprio rapporto fino a farsi male, che vanno avanti per inerzia e abitudine, che non hanno più stimoli. Coppie che, piuttosto che affrontarsi, preferiscono il tradimento. Noi no. Se dovessimo renderci conto che è finita, ci saluteremmo prima che tutto questo ci possa travolgere. E rovinare la storia d’amore più importante della nostra vita”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan dei social, sperano di vedere un giorno la coppia all’altare.