Dopo che Morgan è stato cacciato da X Factor, Rosario Fiorello ha voluto dire la sua in merito alla questione.

Morgan è stato cacciato da X Factor e, con le sue accuse nei confronti del programma, ha sollevato un gran polverone. A Viva Rai2 è intervenuto sulla questione anche Rosario Fiorello, che ha dichiarato:

“Si sono formate delle fazioni. Ma insomma, se chiami Morgan e fa il Morgan poi non te la devi prendere… io sto da questa parte qui. Se io prendessi Morgan e lui viene qua a fare il “Ballo dei Cigni”, gli direi ‘fai qualcosa, insulta Biggio’. Con Morgan siamo sempre in contrasto ma nonostante questo la mia stima c’è sempre. Riconosco la sua genialità, va preso così, anche se a volte è un po’ scomodo”.

Morgan

Fiorello contro Morgan: le accuse

Dopo Ludovico Tersigni (che attraverso i social ha scagliato una frecciatina infuocata contro X Factor) anche Rosario Fiorello ha rotto il silenzio in merito alle ultime vicissitudini che hanno interessato lo show, e in particolare il “licenziamento” di Morgan.

“La cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere. E Bugo ride a crepapelle sotto il post di Sky! Si fanno già i nomi dei sostituti in giuria. Tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan”, ha detto ironico lo showman a Viva Rai2.

Al momento non è dato sapere se davvero Morgan verrà sostituito e se gli altri giudici all’interno dello show romperanno il silenzio in merito alla questione. Il cantante ha gettato alcune pesanti accuse sulla presunta lite che avrebbe avuto con Fedez nel dietro le quinte dello show, ma il rapper non ha replicato.