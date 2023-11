Dopo il “no” alla sua presenza a Belve, Fedez torna in tv in Rai ma la sua sarà un’apparizione diversa dalle altre.

Prima l’ospitata in tv sul Nove a ‘Che Tempo Che Fa’ con Fabio Fazio, adesso Fedez tornerà sul piccolo schermo e lo farà, a sorpresa, in Rai. Dopo le vicende relative al “no” per la sua presenza a Belve, il rapper sembra destinato ad una apparizione speciale da Mara Venier, a Domenica In.

Fedez da Mara Venier a Domenica In

Dopo le note vicende tra Rai e Fedez e la querelle andata in scena per la possibile ospitata, poi mai andata a buon fine del rapper a Belve, ecco che il cantante apparirà nella tv di Stato. In che modo? Secondo quanto si apprende da Davide Maggio, il marito di Chiara Ferragni sarà protagonista di un’intervista registrata a Domenica In subito dopo la diretta di domenica 26 novembre. Alcuni dettagli sono stati svelati proprio in queste ore. Secondo Fanpage la messa in onda dell’intervista è prevista per domenica 3 dicembre.

Non è dato sapere ancora quali saranno i contenuti dell’intervista ma è molto probabile che si parli di salute mentale, delle sue condizioni fisiche e, perché no, anche della recente vicenda che lo ha visto coinvolto a X Factor con Morgan che lo ha accusato di parole forti dette davanti alla figlia.

Sul fatto che il “parlato” del rapper sarà registrato non si comprende la motivazione. In tale ottica potrebbero esserci dei controlli sul contenuto che verrà detto. Al momento, precisiamo, si tratta solo di supposizioni.

Staremo a vedere se e quando ci sarà l’annuncio ufficiale della presenza “speciale” del ragazzo con Mara Venier.

Di seguito anche un post Instagram con l’ospitata di Federico da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa con alcuni dei passaggi salienti: