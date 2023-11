Prime parole di Ilary Blasi nel trailer di ‘Unica’, il docufilm che racconta la vita della donna e anche la sua storia con Francesco Totti.

Ufficializzato il trailer di ‘Unica’, il docufilm sulla vita di Ilary Blasi ed in particolare sulla storia d’amore tra lei e il suo ex marito, Francesco Totti. Dalle prime immagini e dalle prime parole, l’opera si annuncia decisamente scoppiettante e la presentatrice non si è fatta problemi a raccontare la sua versione sulla separazione dall’ex capitano dalla Roma.

Ilary Blasi, le parole nel trailer di ‘Unica’

Ilary Blasi

Sulle pagine ufficiali anche social di Netflix è stato pubblicato il trailer di ‘Unica’ che uscirà e sarà visibile dal pubblico dal 24 novembre.

Nel primo estratto, spiccano alcuni commenti della Blasi che fanno riferimento appunto alla sua storia con Totti. Dal primo incontro: “Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e che voleva conoscermi. Io avevo 19 anni e lui è già Francesco Totti”, ha detto.

E ancora: “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi”.

Eppure, dopo tanti anni ecco che qualcosa si rompe: “A fine gennaio (2022 ndr) andiamo a cena e a un certo punto comincio a notare un marito diverso e da lì un disastro… A chi credo: ai giornalisti o a mio marito?”.

Ma l’intensità del trailer aumenta col passare dei secondi e sul finire la conduttrice crolla con alcune frasi che non spiegano bene a cosa possa riferirsi ma fanno capire il grande dolore provato.

“Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni – metà della mia vita – avesse fatto una cosa del genere”, ha detto Ilary in lacrime e visibilmente provata.

Di seguito anche il post su X con il trailer di ‘Unica’ dove si possono sentire le parole della showgirl e conduttrice: