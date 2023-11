Scintille al Grande Fratello dove Beatrice Luzzi si è confidata parlando con Fiordaliso e andando contro Cesara Buonamici.

Non mancano i momenti di tensione al Grande Fratello dopo l’ultima puntata andata in onda in tv. A prendersi la scena è stata Beatrice Luzzi che in una confidenza con Fiordaliso in giardino ha parlato, non proprio in modo sereno, di Cesara Buonamici.

Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici

Commentando le vicende delle ultime ore nella Casa del GF, ed in particolare della diretta e le scelte di Cesara Buonamici, la Luzzi e Fiordaliso si sono lasciate andare ad alcuni pensieri che non sono passati inosservati.

L’attrice ha osservato: “Cesara dà sempre l’immunità a Giuseppe e a Max…”. Da questa affermazione è arrivata la domanda di Fiordaliso: “Sì, ma perché li salva sempre? Non lo so…”.

Da qui lo sfogo senza freni dell’attrice che ha ribattuto: “Sempre, davvero sempre (li salva ndr). Sono due viziati, privilegiati e protetti”.

Il riferimento come è stato esplicitato dalla due concorrenti è alle scelte che l’opinionista fa verso soprattutto Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. In modo particolare da quando Giuseppe e Beatrice hanno messo fine al loro piccolo flirt, tra i due i rapporti sono molto peggiorati e, di puntata in puntata, le cose sembrano andare sempre peggio.

Il confronto tra le due donne è stato ovviamente valutato anche dai telespettatori e utenti social. Diversi, infatti, i commenti che si possono leggere soprattutto su X: “Mi sembra ovvio che a Cesara venga detto chi scegliere e a chi dare l’immunità. È sempre stato così al Grande Fratello”. E ancora. “L’unica lucida dentro a quella casa è Beatrice”, “Quanto vorrei che Cesara entrasse in casa per un confronto con Bea”, hanno scritto alcuni dei seguaci del GF.

