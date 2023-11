Furto in casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Grosso spavento per la coppia e ingente bottino da parte dei ladri.

Grosso spavento per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia è stata vittima di un furto nella propria abitazione. I ladri, infatti, sono riusciti ad entrare nella casa dei due ragazzi e a portare via un ingente bottino. Sui social è arrivata anche la reazione dell’influencer.

Chiara Nasti e Zaccagni, furto in casa: il bottino

Chiara Nasti

Secondo quanto si apprende da Repubblica, la Nasti e Zaccagni avrebbero ricevuto la “visita inaspettata” dei ladri nella giornata di martedì sera intorno alle 20. I malintenzionati sono entrati nell’appartamento a due piani in via della Camilluccia a Roma, dove il calciatore della Lazio vive insieme alla moglie e al figlio Thiago. In quel momento, da quanto si è appreso, nessuno si trovava nell’abitazione e, quindi, non c’è stato il faccia a faccia.

Dopo il furto, la coppia ha informato le autorità. Sul posto sono arrivate le volanti del Commissariato di Polizia di Ponte Milvio che hanno trovato una finestra forzata. Non sembra che sia suonato l’allarme e, quindi, probabile che nessuno dei due padroni di casa abbiano inserito prima di uscire l’antifurto.

Il bottino da parte dei ladri è stato decisamente ingente per un totale di 70mila euro circa di refurtiva tra gioielli e vestiti.

Sui social la Nasti ha proseguito le sue attività ma ha voluto anche dire due parole dopo i tanti messaggi che ha ricevuto: “Grazie a tutti per i messaggi. Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare questa zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer con la recente festa del figlio: