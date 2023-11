Dopo i rumors sulle possibili nozze e la voglia di avere un altro figlio, ecco Belen Rodriguez uscire allo scoperto con alcune parole.

La fine della storia con Stefano De Martino e l’inizio, a sorpresa, di quella con Elio Lorenzoni. Belen Rodriguez continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica e lo fa anche per alcuni rumors che la vorrebbero pronta a convolare di nuovo a nozze col nuovo amore e, perché no, diventare mamma per la terza volta dopo Santiago e Luna Marì. La showgirl avrebbe spiegato ai fan come starebbero davvero le cose.

Belen: il matrimonio con Elio e il terzo figlio

Dopo aver trascorso con il suo nuovo amore Elio alcuni giorni alle Maldive, decisamente ben documentati sui social e anche sui giornali, Belen torna a far parlare per i rumors che la vorrebbero pronta ad un nuovo matrimonio e, magari, anche a diventare per la terza volta madre.

Soprattutto su questo ultimo punto i suoi fan si stanno chiedendo negli ultimi giorni quale sia la verità. A provare a dare una risposta al quesito sarebbe stato il settimanale Nuovo ripreso da diversi media. Stando a quanto si apprende la splendida showgirl argentina avrebbe confessato: “Ho sempre vissuto di pancia”.

Ed è proprio questa risposta che quindi andrebbe a confermare, almeno, le intenzioni di nozze e anche di nuova maternità. A questo punto, dopo il viaggio romantico e in solitudine alle Maldive, resta solo da capire con quali tempistiche i due vorranno fare i vari successivi step della loro relazione.

