Chiara Ferragni ha mostrato i dettagli della sua cabina armadio, e ai fan più attenti non è sfuggita la sua collezione di borse da capogiro.

Chiara Ferragni non ha badato a spese per la realizzazione della lussuosa cabina armadio presente nella sua nuova casa a CityLife e, sui social, ha postato le immagini della sua ambita collezione di borse sistemate all’interno di essa. Stando a quanto riporta Leggo.it solo quelle inquadrate dall’influencer varrebbero oltre i 100mila euro (e non sarebbero le uniche).

Chiara Ferragni: la collezione di borse

Chiara Ferragni ha una vera e propria predilezione per le borse e, nella sua nuova cabina armadio (che suo marito Fedez ha paragonato per estensione alla “Rinascente” di Milano) sono presenti alcuni dei modelli più iconici ed esclusivi dei brand extralusso più famosi del mondo, da Prada a Dior, passando per Versace e Chanel. L’imprenditrice digitale ne ha mostrato solamente alcune, di sfuggita, mentre immotava la cabina armadio per i social e il suo “tesoro” ha lasciato tutti senza parole.

Sui social come sempre non è mancato anche chi ha criticato l’influencer, e in molti l’hanno accusata di aver fatto un gratuito sfoggio di lusso e di non pensare a chi, invece, stenterebbe ad arrivare alla fine del mese. “Uno schiaffo alla miseria”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ma perché ostentare tutta la sua ricchezza abbiamo già visto abbastanza”, e ancora: “C’è gente in difficoltà, e voi sapete solo mostrare tanto benessere”. L’influencer replicherà?