In occasione dell’uscita della sua autobiografia, Dayane Mello ha voluto fare una commovente dedica a sua figlia.

Dayane Mello ha realizzato la sua prima autobiografia (intitolata La bambina che dormiva sempre con la luce accesa) e, al settimanale Nuovo, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo rapporto con sua figlia Sofia, a cui ha deciso di dedicare il suo libro.

“Dedico il libro a mia figlia Sofia, la bambina che ha asciugato tutte le mie lacrime”, ha dichiarato Dayane, e ancora: “Lei è stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sofia ha dato una svolta positiva alla mia esistenza e ha segnato una fase di rinascita. Non ricordo più la mia quotidianità senza di lei. E poi mi ha dato una forza che non immaginavo nemmeno di avere”.

Dayane Mello

Dayane Mello: la dedica alla figlia Sofia

Dayane Mello ha pubblicato la sua prima autobiografia e, al suo interno, ha svelato anche i retroscena più drammatici della sua vita, a partire dall’infanzia vissuta in condizioni di estrema povertà. Oggi la modella sembra aver trovato finalmente la serenità e lei stessa ha ammesso che il merito sarebbe soprattutto di sua figlia Sofia, avuta insieme al suo ex, Stefano Sala.

Oggi Dayane sarebbe single, e a tal proposito lei stessa ha confessato: “Sono single da tre anni anche se ogni settimana mi appioppano un nuovo fidanzato! Oggi dedico tutto il tempo a Sofia, ma il mio cuore è sempre aperto. Conquistarmi è più facile di quanto ci si possa immaginare; però se un uomo mi chiude in gabbia fuggo come una pantera inferocita”. In tanti si chiedono se prima o poi riuscirà a trovare l’amore, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più. In passato la Mello ha vissuto un’importante liaison con Mario Balotelli.